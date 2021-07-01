Повний Місяць – це фаза, при якій Земля розташовується між Сонцем і Місяцем. На яскравий правильний диск нічне світило перетвориться о 5:36.

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Сяйво Місяця в цій фазі може впливати на людей по-різному. Повня – період енергетичного вибуху в нашому організмі, який позначається і на фізичному стані. Людина в цей період максимально витрачає накопичені сили.



Повним Місяць буде 24 липня / Фото Getty Images

Сприятливі дні

У липні: 4, 8, 12, 15, 16, 21, 25. У ці дні варто приділити увагу своїм важливим справам, а також братися за нові ідеї.

Несприятливі дні

У ці дні астрологи рекомендують відкласти важливі справи та приділити увагу своєму здоров'ю. У липні несприятливі дні – це 3, 6, 9, 13, 18, 24, 27.