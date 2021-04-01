Повний Місяць у квітні 2021 року: дата та час
Повний місяць в Україні можна буде побачити 27 квітня 2020 року. З 28 квітня Місяць перейде у спадаючу стадію.
Джерело:24 канал
Місячна фаза, при якій Земля розташована між Сонцем і Місяцем, називається – повний Місяць. В Україні за цим явищем можна буде спостерігати 27 квітня.
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О 06:33 Місяць перетвориться у яскравий правильний диск.
Вплив повного місяця на людей, тварин і природу
- Повний місяць – час безсоння. І не тому, що вас мучать кошмари, а тому що енергія просто вихлюпується з організму, але що з цим робити, не знаєш. В голову лізуть різні непрохані думки, хочеться чогось більшого, наприклад, великої любові, пристрасті, багато грошей або чогось такого, щоб не прокис адреналін, якого в цей час є в надлишку.
- Повний місяць збуджує нервову систему не тільки у людини, але й у тварин, підвищуючи дратівливість, запальність, спрагу до дій, тугу, незадоволеність.
- На повний місяць бурхливо реагує і вся природа. Катастрофи, урагани, повені, аварії – все зазначає силу повного Місяця.
Місяць у повні / Фото unsplash
Як слід поводитися у повню
- При впливі повного Місяця на людину не рекомендується приймати відповідальних рішень, ходити з непокритою головою і спати в місячному світлі.
- Слід бути обережними з медикаментами, адже ліки, прийняті в повний місяць, діють сильніше, проявляючи свої побічні ефекти.
- Також під час повні зростає кількість дорожньо-транспортних пригод, важких злочинів, невмотивованих сварок і хуліганських витівок.
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