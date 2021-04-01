Повний місяць в Україні можна буде побачити 27 квітня 2020 року. З 28 квітня Місяць перейде у спадаючу стадію.

Місячна фаза, при якій Земля розташована між Сонцем і Місяцем, називається – повний Місяць. В Україні за цим явищем можна буде спостерігати 27 квітня.

Читайте також Повний Місяць у березні 2021: дата та час

О 06:33 Місяць перетвориться у яскравий правильний диск.

Вплив повного місяця на людей, тварин і природу

Повний місяць – час безсоння. І не тому, що вас мучать кошмари, а тому що енергія просто вихлюпується з організму, але що з цим робити, не знаєш. В голову лізуть різні непрохані думки, хочеться чогось більшого, наприклад, великої любові, пристрасті, багато грошей або чогось такого, щоб не прокис адреналін, якого в цей час є в надлишку.

– час безсоння. І не тому, що вас мучать кошмари, а тому що енергія просто вихлюпується з організму, але що з цим робити, не знаєш. В голову лізуть різні непрохані думки, хочеться чогось більшого, наприклад, великої любові, пристрасті, багато грошей або чогось такого, щоб не прокис адреналін, якого в цей час є в надлишку. Повний місяць збуджує нервову систему не тільки у людини, але й у тварин, підвищуючи дратівливість, запальність, спрагу до дій, тугу, незадоволеність.

не тільки у людини, але й у тварин, підвищуючи дратівливість, запальність, спрагу до дій, тугу, незадоволеність. На повний місяць бурхливо реагує і вся природа. Катастрофи, урагани, повені, аварії – все зазначає силу повного Місяця.



Місяць у повні / Фото unsplash

Як слід поводитися у повню