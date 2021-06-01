Фаза, при якій Земля розташована між Сонцем і Місяцем, називається – повний Місяць. В Україні за цим явищем можна буде спостерігати 24 червня.

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О 21:29 Місяць перетвориться на яскравий правильний диск. Зверніть увагу, що місячне сяйво в цій фазі може по-різному впливати на людей.



Повний місяць / Фото Getty Images

Повня – період енергетичного вибуху в організмі людини, який впливає і на фізичний стан.

Організм людини в цей період максимально витрачає накопичені сили. У декого може проявитись безсоння, або підвищена дратівливість та емоційність. У цей день не рекомендують вживати спиртні напої, міцну каву та міцний чай.

Сприятливі дні

У червні: 4, 8, 12, 15, 16, 21. В ці дні рекомендовано приділити увагу своїм важливим справам, а також братися за нові ідеї.

Несприятливі дні

У ці дні астрологи рекомендують відкласти важливі справи та приділити увагу своєму здоров'ю. У червні несприятливими днями вважають: 3, 6, 9, 13, 18, 24, 27.