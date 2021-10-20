Повний Місяць 20 жовтня 2021 року
Джерело:24 канал
Місяць – це єдиний природний супутник планети Земля. Іноді його називають Нічним світилом. Проте освітлювати людям шлях вночі не завжди вийде, адже у Місяця поступово змінюються фази. Лише у повні, яка настає приблизно кожні 29 днів, супутник світить з максимальною силою.
Фази змінюються через поступовий рух Місяця навколо Землі. Це призводить до різного рівня освітленості поверхні супутника Сонцем. У час, коли Місяць розташований на протилежній від Землі лінії Сонце – Земля настає повня. 20 жовтня 2021 року схід Місяця відбудеться близько 18:30. Точний час залежить від того, де саме буде перебувати спостерігач. Захід повного Місяця відбудеться близько 8:30 ранку 21 жовтня 2021 року.
Читайте на сайті Як утворився Місяць: вчені пропонують нову теорію
Зміна фаз Місяця: дивитись відео онлайн
Детальніше про повний Місяць 20 жовтня 2021 року
Слід зазначити, що Місяць буде перебувати у сузір'ї Риб, проте під кінець своєї нічної подорожі зміститься до сузір'я Кита.
Найкращий час для астрономічних спостережень настане приблизно о 23:30 20 жовтня – 3:30 21 жовтня. Саме тоді супутник перебуватиме близько до свого зеніту, якого він досягне о 1:27 21 жовтня. У такий час спостереженню у телескоп чи бінокль атмосфера заважає менше, ніж коли супутник розташований близько до горизонту.
Та слід зазначити, що у телескоп Місяць виглядає досить яскравим об'єктом. А під час повні деталі на його поверхні роздивитися складніше, ніж коли він перебуває у якійсь фазі. Річ у тім, що під час "неповного" Місяця деталі рельєфу легше роздивитися через утворення тіні на поверхні.
Знизу від Місяця можна буде побачити яскраву зірку Альреш, що є "альфою", тобто найяскравішою зіркою сузір'я Риб. Вище та лівіше від Місяця, у сузір'ї Овна, у телескопи чи біноклі можна розгледіти Уран. Радимо скористатися вам для цього мапою зоряного неба.Наступна повня настане 19 листопада 2021 року. Найцікавіше те, що тоді відбудеться неповне місячне затемнення, яке збігається з моментом місячного апогею – розташуванням на точці навколоземної орбіти, яка найбільш від Землі віддалена.