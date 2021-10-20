Фази змінюються через поступовий рух Місяця навколо Землі. Це призводить до різного рівня освітленості поверхні супутника Сонцем. У час, коли Місяць розташований на протилежній від Землі лінії Сонце – Земля настає повня. 20 жовтня 2021 року схід Місяця відбудеться близько 18:30. Точний час залежить від того, де саме буде перебувати спостерігач. Захід повного Місяця відбудеться близько 8:30 ранку 21 жовтня 2021 року.

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Зміна фаз Місяця: дивитись відео онлайн

Детальніше про повний Місяць 20 жовтня 2021 року

Слід зазначити, що Місяць буде перебувати у сузір'ї Риб, проте під кінець своєї нічної подорожі зміститься до сузір'я Кита.

Найкращий час для астрономічних спостережень настане приблизно о 23:30 20 жовтня – 3:30 21 жовтня. Саме тоді супутник перебуватиме близько до свого зеніту, якого він досягне о 1:27 21 жовтня. У такий час спостереженню у телескоп чи бінокль атмосфера заважає менше, ніж коли супутник розташований близько до горизонту.

Та слід зазначити, що у телескоп Місяць виглядає досить яскравим об'єктом. А під час повні деталі на його поверхні роздивитися складніше, ніж коли він перебуває у якійсь фазі. Річ у тім, що під час "неповного" Місяця деталі рельєфу легше роздивитися через утворення тіні на поверхні.

Знизу від Місяця можна буде побачити яскраву зірку Альреш, що є "альфою", тобто найяскравішою зіркою сузір'я Риб. Вище та лівіше від Місяця, у сузір'ї Овна, у телескопи чи біноклі можна розгледіти Уран. Радимо скористатися вам для цього мапою зоряного неба.

Наступна повня настане 19 листопада 2021 року. Найцікавіше те, що тоді відбудеться неповне місячне затемнення, яке збігається з моментом місячного апогею – розташуванням на точці навколоземної орбіти, яка найбільш від Землі віддалена.