Традиційно бетонні конструкції, такі як будівлі і мости, будуються із застосуванням арматури – мережі сталевих прутів всередині бетону, збільшують його міцність на розтягування і вигин. Використання залізобетону дає проектувальникам велику свободу дій, наприклад, у випадку з мостами це дозволяє будувати довгі прольоти.

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Однак історично мости, арки та інші конструкції зі склепіннями будували інакше, використовуючи вуссуари - клиноподібні камені. Збираючи їх в дугу, будівельники створювали конструкцію, яка здатна утримувати себе в такому положенні самостійно, розподіляючи навантаження від верхніх каменів до основи.

Чим особливий новий міст надрукований на 3D-принтері

Група фахівців з Швейцарської вищої технічної школи Цюріха, Архітектурного бюро Захи Хадід, компаній incremental3D і Holcim, а також кількох інших організацій, побудували у Венеції перший в світі міст з бетону, надрукований на 3D-принтері, який не використовує армовані елементи.



Усі елементи моста надруковані на 3D-принтері / Фото ethz

Міст призначений для пішоходів і має розміри 16 на 12 метрів і максимальну висоту 3,5 метра. Міст має незвичайна конструкцію: він складається з декількох склепінь і має п'ять входів. Максимальна довжина прольоту становить трохи більше 15 метрів.

Схема моста у Венеції

Фото: ethz

Процес будівництва мосту:

Перед будівництвом моста проектувальники змоделювали навантаження на його елементи.

Після цього вони надрукували вуссуари на бетонному 3D-принтері, причому принтер під час друку міняв нахил площини шарів, щоб навантаження на них припадало в перпендикулярному напрямку.

Після друку будівельники зібрали на місці (в саду Марінаресса на території Венеції) стійки, а потім почали розкладати на них вуссуари, прокладаючи між ними м'які неопренові листи, які рівномірно розподіляють навантаження по торцях бетонних елементів.

Внизу вуссаури встановлені на металеві елементи, а всередині моста розташовані дерев'яні східці.

У Венеції надрукували міст на 3D-принтері: дивіться відео

Цікавий факт! Творці моста відзначають, що на друк всіх елементів пішло 84 години, а їх сумарна маса становить 24,5 тонни.

Фахівці відзначають, що така конструкція дозволяє порівняно легко розібрати міст і пересобрать його на новому місці. Міст буде перебувати в саду до листопада 2021 року, коли буде закінчена Венеціанська бієнале, в рамках якої він виставляється.