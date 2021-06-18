Автомобіль для перегонів піднявся в повітря: перші кадри

Австралійський підприємець Метт Пірсон якось подумав, що непогано було б влаштувати повітряні перегони на автомобілях. Це було у 2017 році. Тепер на вулиці 2021 рік й Airspeeder Mk3 здійнявся в повітря над австралійськими пісками.

Перші "заїзди" на аероспідерах повинні відбутися у кінці 2021 року. Вони будуть називатися EXA Airspeeder Grand Prix. Щоправда, перші змагання будуть не пілотовані – летючими машинами будуть керувати дистанційно. Такі перегони необхідні, щоб продемонструвати владі Австралії безпечність та надійність Airspeeder Mk3.

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Перші кадри з летючими машинами: дивитись відео онлайн

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Перегони зберуть пілотів з галузей авіації, автоспорту та кіберспорту. Вони будуть дистанційно керувати аероспідерами, які мають летіти повітряними трасами, використовуючи елементи з електронним управлінням та підтримкою доповненої реальності, яка, ймовірно, потрібна, щоб демонструвати трасу польоту.

Ми пишаємося тим, що представляємо вид спорту, який показує те, чого люди та машини можуть досягти разом. Ці історичні перші польоти – це лише початок. Ми всі раді відкрити новий важливий розділ, використовуючи багату спадщину автоспорту,

– коментує перші польоти ініціатор створення аероспідера Метт Пірсон.

Пірсон очікує, що як і з автоспортом, його пропозиція змагань на летючих машинах спонукає більш бурхливо розвиватися цю галузь.

Поки Airspeeder Mk3 готують до змагань в кінці 2021 року, Airspeeder Mk4 готується до пілотованих польотів у 2022 році.

Airspeeder Mk3 має вагу 130 кілограмів та може підняти у повітря 80 кілограмів. Максимальна швидкість складає 250 кілометрів на годину. Завдяки системі лідарів та радарів, машина чудово орієнтується у просторі, що мінімізує ризик зіткнення з деревами, землею або іншим аероспідером під час змагань.