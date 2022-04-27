"Повітряна тривога" 3.0: сповіщення про вуличні бої, загрозу артобстрілу та інші оновлення
Застосунок "Повітряна тривога" від Ajax Systems отримав оновлення, а з ним і низку змін та функцій. Тепер у додатку з'явилася інформація про вуличні бої та багато іншого.
Нові функції
Тепер у застосунку окрім сповіщень про повітряну тривогу з'явилися повідомлення про артилерійські обстріли і навіть вуличні бої.
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Нові функції застосунку "Повітряна тривога" 3.0 / Фото Ajax Systems
Карта тривог
Окрім оновлених функцій та можливостей, розробники також створили офіційний API для поширення інформації з додатку "Повітряна тривога" та запустили карту тривог.
Де завантажити додаток
Застосунок "Повітряна тривога" оновиться до останньої версії самостійно, якщо він вже встановлений. Якщо ж ви раніше не скачували його, то зробити це можна у трьох цифрових магазинах для своїх платформ: