"Повітряна тривога" 3.0: сповіщення про вуличні бої, загрозу артобстрілу та інші оновлення

Застосунок "Повітряна тривога" від Ajax Systems отримав оновлення, а з ним і низку змін та функцій. Тепер у додатку з'явилася інформація про вуличні бої та багато іншого.

Нові функції

Тепер у застосунку окрім сповіщень про повітряну тривогу з'явилися повідомлення про артилерійські обстріли і навіть вуличні бої.

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Нові функції застосунку "Повітряна тривога" 3.0 / Фото Ajax Systems

Карта тривог

Окрім оновлених функцій та можливостей, розробники також створили офіційний API для поширення інформації з додатку "Повітряна тривога" та запустили карту тривог.

Де завантажити додаток

Застосунок "Повітряна тривога" оновиться до останньої версії самостійно, якщо він вже встановлений. Якщо ж ви раніше не скачували його, то зробити це можна у трьох цифрових магазинах для своїх платформ:

App Store;

Google Play;

AppGallery.