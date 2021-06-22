Повітряна куля для космічних туристів здійснила перший політ

Стартап Space Perspective успішно завершив перший безпілотний випробувальний політ гігантської повітряної кулі. Вона буде доставляти туристів у стратосферу.

Space Perspective – це новий стартап, заснований у 2020 році співзасновниками компанії World View. Вона розгортає в стратосфері датчики, прикріплені до повітряних куль, для зйомок з космосу. Цю ж ідею використають для відправлення людей на край космосу.

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Туризм майбутнього

У туристичному кораблі Neptune від Space Perspective, що піднімається на повітряній кулі, будуть мінібар і величезні вікна.

Корабель розрахований на дев'ять осіб.

"Круїз" передбачає двогодинний зліт, а потім ще дві години корабель буде літати над Атлантичним океаном.

Випробувальний політ пройшов за планом. Він зайняв шість годин. Корабель досяг запланованої висоти в 33 000 метрів, а потім опустився у воду Мексиканської затоки.

Перший політ з екіпажем Space Perspective запланували на 2023 рік, а у 2024-му повинен відбутися перший комерційний рейс.