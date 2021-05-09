Повітряна доставка: продуктовий гігант тестує сервіс доставки замовлень дронами

Компанія The Kroger Co. заявила про створення сервісу доставки замовлень дронами. Час очікування клієнтом товару стане меншим, але вибір товарів значно звузиться.

У починаннях компанії The Kroger Co. допомагає Drone Express. Разом вони мають запустити сервіс у тестовому режимі до кінця травня 2021 року. На початках доставка здійснюватиметься лише з одного магазину Kroger Marketplace в Сентервіллі, штат Огайо. Обіцяють знизити час очікування клієнтом замовлення до 15 хвилин.

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Так буде виглядати дрон-кур'єр / Фото Drone Life

Які переваги надасть повітряний сервіс доставки від Kroger та Drone Express

Швидка доставка. Як обіцяють – до 15 хвилин.

Доставка в будь-яке місце. Дрон буде орієнтуватися на ваш смартфон.

Швидка доставка найнеобхідніших речей. Якщо у вас закінчилася олія – достатньо обрати її в додатку і за 15 хвилин вона у вас на столі.

Можливість відправляти власні посилки будь-кому. Якщо ви захотіли передати другові книгу, а не хочете їхати – замовте дрон.

Готові набори на вибір клієнта: продуктовий набір, "аптечка", набір для немовлят...

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Коптер компанії Drone Express / Фото Drone Express

Які недоліки повітряного сервісу доставки від Kroger та Drone Express