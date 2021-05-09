У починаннях компанії The Kroger Co. допомагає Drone Express. Разом вони мають запустити сервіс у тестовому режимі до кінця травня 2021 року. На початках доставка здійснюватиметься лише з одного магазину Kroger Marketplace в Сентервіллі, штат Огайо. Обіцяють знизити час очікування клієнтом замовлення до 15 хвилин.
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Так буде виглядати дрон-кур'єр / Фото Drone Life
Які переваги надасть повітряний сервіс доставки від Kroger та Drone Express
- Швидка доставка. Як обіцяють – до 15 хвилин.
- Доставка в будь-яке місце. Дрон буде орієнтуватися на ваш смартфон.
- Швидка доставка найнеобхідніших речей. Якщо у вас закінчилася олія – достатньо обрати її в додатку і за 15 хвилин вона у вас на столі.
- Можливість відправляти власні посилки будь-кому. Якщо ви захотіли передати другові книгу, а не хочете їхати – замовте дрон.
- Готові набори на вибір клієнта: продуктовий набір, "аптечка", набір для немовлят...
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Коптер компанії Drone Express / Фото Drone Express
Які недоліки повітряного сервісу доставки від Kroger та Drone Express
- Жорстке обмеження по вазі, яке в компаніях не уточнюють. Саме через нього на початковому етапі існування сервісу існуватимуть спеціальні готові набори.
- Обмеження по габаритах.