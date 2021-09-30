Оскільки суборбітальні запуски Virgin Galactic проводить з території США, то й видачею дозволів на ці запуски займається відповідний федеральний орган – Федеральне авіаційне управління США (Federal Aviation Administration, FAA). Під час польоту в місії Virgin Galactic Unity-22 літак залетів за межі зони, яка була дозволена для польотів. Це стало причиною того, що FAA призупинило дію дозволу до тих пір, поки не закінчиться розслідування інциденту. Тепер у Virgin Galactic повідомляють, що дозвіл був відновлений – новим суборбітальним польотам бути.

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Детальніше про дозвіл FAA

У компанії повідомляли, що відхилення від заданого курсу було спричинено сильними вітрами.

Під час розслідування Virgin Galactic пішла на співпрацю з Авіаційним управлінням та запропонувала свої корективи щодо умов туристичних суборбітальних польотів. І FAA ці корективи прийняла.

Завдяки цьому, як мовиться у заяві компанії, Федеральне авіаційне управління розширило можливості для польотів кораблів Unity:

Був збільшений район польоту. Це забезпечить більше варіацій зміни траєкторії, якщо це буде необхідно.

Також у Virgin Galactic повідомили, що "будуть включати додаткові кроки у свої процедури польоту". Це забезпечить кращу комунікацію із диспетчерами FAA, які контролюють політ.

Генеральний директор компанії відзначив, що FAA усе робить правильно і вони вдячні їй за "ретельний аналіз".