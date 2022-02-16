Точна дата запуску електромобіля та його вартість поки що не повідомляються, як не розкривається і тираж. Інформації про оновлене авто вкрай мало, але вона інтригує, тож фанатам залишається лише запастися терпінням.

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Що відомо про електричний DeLorean

DMC не розкрила жодних подробиць про майбутнє авто, поділившись лише коротким відеороликом, в якому демонструє контури передньої частини машини з дверима, що відкриваються вгору, у вигляді крил чайки і декоративним V-подібним елементом між фарами, що продовжує заданий ними мотив.

Італійська компанія Italdesign, заснована дизайнером, який працював над оригінальним DeLorean, Джорджетто Джуджаро, також поділилася цим відео на своєму YouTube-каналі, підтвердивши свою участь у проєкті.

Тизер електричної версії DeLorean: дивіться відео

Цікавий факт! Оригінальний спортивний автомобіль у кузові з нержавіючої сталі DeLorean DMC-12 випускався з 1981 по 1982 роки.

Перезапуск культового бренду

Бренд DeLorean Motor Company був перезапущений трохи більше, як 10 років тому в Техасі, США, як підприємство з відновлення та обслуговування оригінальних машин, випущених у 1981-1982 роках.

Механік Стівен Вінн придбав як торгову марку, так і запас оригінальних заводських деталей, а потім налагодив виробництво їх копій. У 2016 році він оголосив, що почне виробництво абсолютно нових версій DeLorean відповідно до положень нового американського закону, який дозволяє автовиробникам випускати обмежену кількість реплік історичних авто без необхідності дотримання всіх сучасних вимог.