Фото тижня: повернення космічного корабля сфотографували з орбіти

У неділю, 2 травня 2021 року, космічний корабель Crew Dragon здійснив успішну посадку в Мексиканській затоці. Астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке встиг сфотографувати вхід капсули в атмосферу.

Космічний корабель Dragon в рамкам місії Crew-1 стартував до Міжнародної космічної станції 16 листопада 2020 року. Пристикованим Crew Dragon Resilience перебував до 1 травня 2021 року, коли настала пора повертатися на Землю. На той час до МКС уже прибув наступний екіпаж Crew-2, член якого, астронавт Томас Песке, і зробив вражаючі знімки.

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Crew Dragon розрізає атмосферу Землі на фоні нічної Мексиканської затоки / Фото Томаса Песке



Crew Dragon перед приземленням / Фото Томаса Песке



Неймовірне фото нічного узбережжя / Фото Томаса Песке

