Раніше NASA вже повідомляло про вимушене перенесення повернення екіпажу Axiom-1. Цього разу причиною стали несприятливі погодні умови. Спочатку екіпаж Axiom-1 мав повернутися ще 19 квітня, проте через погані погодні умови повернення довелося переносити спочатку на 12 годин, потім на більш тривалий термін.

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Після завершення брифінгу щодо погоди, команди NASA, Axiom Space і SpaceX вирішили відмовитися від сьогоднішньої спроби повернення екіпажу через слабкий денний вітер, який зумовив незначно сильний вітер в області приводнення,

– зазначили в NASA.

Коли команда повернеться додому

Згідно з новим планом, відстикування корабля SpaceX Crew Dragon Endeavour з екіпажем місії Axiom-1 намічено о 20:55 24 квітня за часом східного узбережжя США (25 квітня 03:55 за Києвом), а посадка очікується близько 13:00 (20:00) 25 квітня біля узбережжя Флориди.

Коротко про місію

Axiom-1 стала першою повністю приватною місією МКС. У команду увійшли:

американець Ларрі Коннор,

канадець Марк Паті,

ізраїльтянин Ейтан Стіббе,

та командир екіпажу колишній астронавт NASA Майкл Лопес-Алегріа.

Приватна компанія Axiom, яка виступила оператором польоту, не повідомила, скільки заплатили космічні туристи за подорож на МКС, але, за деякими оцінками, йдеться про суму близько 55 мільйонів доларів за місце.

Axiom планує запустити свій перший модуль на МКС у 2024 році, а потім відправити ще кілька протягом наступних кількох років. Ці модулі в кінцевому підсумку будуть від'єднані від МКС і стануть станцією Axiom, що вільно літає, на орбіті, заявила компанія.