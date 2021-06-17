OnePlus стала частиною Oppo: компанія оголосила про злиття

Компанія OnePlus оголосила про те, що з сьогоднішнього дня вона офіційно стала частиною компанії Oppo. Злиття має піти на користь обом компаніям, адже їх команди тепер зможуть разом працювати над новими пристроями та програмним забезпеченням для них. При цьому бренд OnePlus нікуди не дінеться і під ним продовжать виходити різні новинки.

Про злиття у відкритому листі своїй команді повідомив генеральний директор OnePlus Піт Лау. Зокрема зазначається, що злиття відкриє для обох компаній нові можливості для зростання.

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Співпраця та злиття

Співпраця двох компаній почалося вже давно. Так, багатьох китайських користувачів здивувала, але одночасно й потішила новина про те, що у представленій в 2021 році серії смартфонів OnePlus 9 виробник вирішив використовувати замість своєї фірмової оболонки OxygenOS, оболонку ColorOS, яка застосовується в смартфонах компанії Oppo.

Як з'ясувалося, даний крок був визнаний вдалим і на його основі було прийнято рішення про подальшу інтеграцію з Oppo.

OnePlus була заснована у 2013 році, а її глава Піт Лау є вихідцем з Oppo, де він займав пост керівника підрозділу з планування та розробки продуктів.

За словами Піта Лау, така тісна співпраця дасть обом компаніям більше ресурсів для створення нових продуктів. Він пообіцяв, що одним з результатів цього злиття стануть частіші та стабільніші оновлення програмного забезпечення для пристроїв OnePlus.

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Що тепер буде з OnePlus

У заяві зазначається, що OnePlus залишиться самостійним і незалежним брендом, і продовжить працювати над тим, щоб надавати користувачам найкращі продукти та досвід. Глава компанії повідомив, що вона і далі має намір підтримувати зв'язок зі спільнотою, як робила це раніше.