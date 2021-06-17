Про злиття у відкритому листі своїй команді повідомив генеральний директор OnePlus Піт Лау. Зокрема зазначається, що злиття відкриє для обох компаній нові можливості для зростання.

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Співпраця та злиття

Співпраця двох компаній почалося вже давно. Так, багатьох китайських користувачів здивувала, але одночасно й потішила новина про те, що у представленій в 2021 році серії смартфонів OnePlus 9 виробник вирішив використовувати замість своєї фірмової оболонки OxygenOS, оболонку ColorOS, яка застосовується в смартфонах компанії Oppo.

Як з'ясувалося, даний крок був визнаний вдалим і на його основі було прийнято рішення про подальшу інтеграцію з Oppo.

OnePlus була заснована у 2013 році, а її глава Піт Лау є вихідцем з Oppo, де він займав пост керівника підрозділу з планування та розробки продуктів.

За словами Піта Лау, така тісна співпраця дасть обом компаніям більше ресурсів для створення нових продуктів. Він пообіцяв, що одним з результатів цього злиття стануть частіші та стабільніші оновлення програмного забезпечення для пристроїв OnePlus.

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Що тепер буде з OnePlus

У заяві зазначається, що OnePlus залишиться самостійним і незалежним брендом, і продовжить працювати над тим, щоб надавати користувачам найкращі продукти та досвід. Глава компанії повідомив, що вона і далі має намір підтримувати зв'язок зі спільнотою, як робила це раніше.