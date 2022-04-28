Shorts анонсували й запустили у 2020 році і станом на сьогодні він успішно конкурує з TikTok та Instagram. Сервіс отримав свою аудиторію та творців, які працюють над створенням контенту, тож тепер настав час і для реклами, мабуть, подумали в YouTube.

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Навіщо в Shorts реклама

Представник компанії зазначив, що платформа вже розпочала тестування способів монетизації відео в Shorts з урахуванням зростання аудиторії сервісу та збільшенням часу, який користувачі проводять на YouTube загалом. Представник відеохостингу також зазначив, що попередні відгуки з боку рекламодавців та результати "загалом вселяють оптимізм".

За даними Google, на сервіс YouTube Shorts припадає 30 мільярдів переглядів щодня, що вчетверо більше, ніж у 2021 році. Доходи YouTube від реклами в першому кварталі зросли до 6,86 мільярда доларів. Проте експерти очікували більшого зростання, особливо в деяких сегментах.

Монетизація Shorts

Новини про рекламу з'явилися вже після того, як YouTube свого часу створила фонд, призначений для авторів коротких відео обсягом 100 мільйонів доларів – компанія намагається переманити авторів та глядачів із сервісів на зразок TikTok на свою платформу. У серпні 2021 року було повідомлено, що YouTube платитиме творцям популярних відео до 10 000 доларів на місяць. На той момент компанія розглядала такі заходи як альтернативний спосіб монетизації для авторів, доки вона не розробить нового варіанту заробітку коштів для себе та творців контенту.

Плани забезпечення авторам монетизації в Shorts обговорювалися і в лютому – від можливості робити покупки в Shorts безпосередньо під час демонстрації ролика до використання в рамках сервісу Super Chat з платними елементами. Використання реклами стане лише ще одним кроком на шляху до монетизації платформи. Так чи інакше, в російському сегменті монетизація поки що майже повністю відсутня з політичних мотивів.