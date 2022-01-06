Потрібні лише молоток та цвяхи: представили нову "сонячну" черепицю, яку можна легко встановити

Американський виробник покрівельної бітумної черепиці – компанія GAF Timberline – представив справжню "сонячну" черепицю, монтаж якої на даху здійснюється лише з використанням молотка та цвяхів.

Фотоелектрична черепиця Timberline Solar підрозділи GAF Energy компанії GAF Timberline випускається у форм-факторі бітумної черепиці того ж виробника. Це дозволяє без швів та перехідних конструкцій комбінувати покрівельний матеріал, якщо для сонячної ферми буде виділено лише частину даху. Компанія дає єдину гарантію на обидва види черепиці і фактично на всю покрівлю цілком.

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Вперше сонячну ферму на даху можна розгорнути за допомогою підручних засобів максимально швидко, не вдаючись до послуг спеціалістів та не купуючи матеріал для стійок.

За словами виробника, вартість даху з фотоелектричної черепиці буде на тому самому рівні, що й вартість нового даху з фотоелектричними панелями на стійках. Здавалося б, особливої ​​вигоди немає, але виробник впевнений, що простота монтажу та широка доступність у будівельних магазинах забезпечить новинці гарний старт і популярність серед шанувальників відновлюваної енергетики в домогосподарствах.



"Сонячна" черепиця Timberline Solar / Фото GAF Energy

Єдине, що псує естетику покрівлі з "сонячної" черепиці Timberline Solar – це необхідність встановлювати коробочки переривників на кожні 2 кВт панелей. Інакше фотоелектрична черепиця була б менш помітна.

Що відомо про черепицю Timberline Solar

ККД черепиці Timberline Solar досягає 22,6%. Фоточутливий матеріал – полікристалічний кремній із захисними покриттями зі скла та полімеру. Завдяки дуже тонкому шару черепиця Timberline Solar вдвічі легша за дерев'яну дранку того ж розміру. Це важливий фактор для покрівельного матеріалу, адже навіть вага стійок допустима не на всіх дахах.