Messier 87 чи М87 – це велетенська галактика, яка розташована на відстані близько 53 мільйонів світлових років від Сонця. Діаметр М87 складає близько 120 тисяч світлових років, що близько до діаметра Молочного Шляху. Але М87 не плоска, а сферична, тому її маса значно переважає масу нашої Галактики. У центрі галактики розташована надмасивна чорна діра, зображення якої вдалося отримати у 2019 році. У 2021 році отримали зображення вже магнітних полів М87.

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Велетенський джет, акреційний диск та чорна діра в центрі галактики М87: дивитись відео

Як утворюється джет у надмасивної чорної діри

Надмасивна чорна діра у центрі галактики М87 має масу приблизно 6,5 мільярдів мас Сонця. Навколо компактного об'єкта утворився акреційний диск з речовини, яку притягує потужна гравітація. Він розкручується, розігріваючись до величезних температур.

З центру акреційного диска чорної діри "вистрілюють" потоки плазми, які й називаються джетами. Цей релятивістський струмінь, джет, має протяжність близько 6 тисяч світлових років. Потрібна дійсно неймовірна енергія, щоб такий потік плазми утворився та підтримувався.

Використавши суперкомп'ютер, науковці змогли провести складну тривимірну симуляцію утворення джета. Для цього використали усі наявні дані. Симуляція підтвердила те, що сучасне розуміння утворення й існування джетів вірне. Вони утворюються у складній взаємодії матеріалу акреційного диска, магнітних полів, намагніченої плазми та викривленого простору-часу. Проте більшого розуміння практично немає і єдиної загальноприйнятої наукової теорії, яка б детально пояснила процес утворення та існування релятивістського струменя поки що не існує. Та науковці продовжують дослідження, спостереження та моделювання, щоб краще зрозуміти наш Всесвіт.