Посвідки на проживання тепер доступні у Дії
Джерело:Мінцифри
Іноземці зможуть користуватись посвідками на тимчасове та постійне проживання, які стануть доступні на порталі або застосунку "Дія". Уряд схвалив відповідну постанову.
Відповідно до статистики Державної міграційної служби, в Україні проживає понад 470 тисяч іноземців.
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Тепер вони також зможуть зручно користуватися держпослугами онлайн та підтверджувати свою особу за допомогою документів у Дії.
Як оформити е-посвідку
Власники біометричних посвідок сформують електронні документи. Іноземці, які мають біометричні посвідки, зможуть генерувати підпис у застосунку Дія. Це триватиме кілька кліків. Таким чином вони отримають український електронний підпис, яким зможуть користуватися для отримання держпослуг онлайн.
У Мінцифри нагадали, що цього року цифрові паспорти у застосунку Дія стали офіційними аналогами паперових, що спростило життя багатьом українцям.
Останні оновлення у Дії
- У Дії буде можливість згенерувати сертифікат про одужання від COVID-19. Така послуга буде доступна за 15 днів після внесення даних лікарем.
- Також Верховна Рада 5 листопада ухвалила законопроєкт про онлайн-прописку. Тепер зареєструвати фактичне місце проживання у Дії можна буде за 10 хвилин.
- Крім того, на порталі "Дія" буде можливість реєструвати осіб щодо виконання військового обов'язку. Там буде інформація, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів