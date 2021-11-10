Посвідки на проживання тепер доступні у Дії

Іноземці зможуть користуватись посвідками на тимчасове та постійне проживання, які стануть доступні на порталі або застосунку "Дія". Уряд схвалив відповідну постанову.

Відповідно до статистики Державної міграційної служби, в Україні проживає понад 470 тисяч іноземців.

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Тепер вони також зможуть зручно користуватися держпослугами онлайн та підтверджувати свою особу за допомогою документів у Дії.

Як оформити е-посвідку

Власники біометричних посвідок сформують електронні документи. Іноземці, які мають біометричні посвідки, зможуть генерувати підпис у застосунку Дія. Це триватиме кілька кліків. Таким чином вони отримають український електронний підпис, яким зможуть користуватися для отримання держпослуг онлайн.

У Мінцифри нагадали, що цього року цифрові паспорти у застосунку Дія стали офіційними аналогами паперових, що спростило життя багатьом українцям.

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