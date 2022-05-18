Поставки техніки в Росію скоротилися більше ніж на половину, — The Washington Post

Експорт китайських технологічних продуктів до Росії сильно впав після набрання чинності санкціями США. Міністр торгівлі США Джина Раймондо детальніше розповіла про те, експорт яких саме продуктів та наскільки скоротився.

Американські санкції не стосувалися заборони на імпорт смартфонів або ноутбуків до Росії, але опитані The Washington Post торгові юристи вказали, що низка компанії вирішили повністю припинити постачання до Росії незалежно від того, чи порушують правила їхні окремі товари.

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На скільки впав експорт техніки у Росію

Лише за березень у порівнянні з лютим постачання технологічний продуктів до Росії скоротилося більше ніж на половину. Детальніше статистика виглядає так:

постачання ноутбуків скоротилися на 40%;

смартфонів – на 66%;

телекомунікаційного обладнання – на 98%.

Загалом же скорочення постачання техніки по країнах виглядає так:

експорт з США до Росії скоротився на 86%;

з Південної Кореї – на 62%;

з Фінляндії – на 60%.

Що ж стосується безпосередньо американських санкцій, то вони вимагають, щоб усі світові компанії обмежили постачання техніки до Росії, якщо вони використовують американське обладнання чи програми для виробництва мікросхем.

Техногіганти покидають Росію

З великих компаній офіційно про зупинення постачання в Росію оголосили Apple, Samsung, DJI та інші. Xiaomi та Huawei відмовилися відповідати на питання про обмеження імпорту, але у березні видання The Financial Times повідомило про значне скорочення поставок смартфонів до Росії китайськими компаніями Xiaomi, Oppo та Huawei.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Росії в Україні та низки запроваджених санкцій, там вирішили легалізувати паралельний імпорт. Фактично Росія узаконила "сірий" імпорт продуктів в країну. Це призвело до того, що вартість комп'ютерної техніки та електроніки для кінцевого споживача може зрости на 20-50% вже найближчим часом.

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А ще Росія має серйозні проблеми з деякими категоріями товарів. Серед них преміальні моделі побутової техніки, флагманські смартфони, розумні годинники та ігрові консолі. Російський Мінпромторг повідомляє, що в достатку є лише така техніка, як: