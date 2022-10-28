Вчені записали моторошний звук магнітного поля Землі: послухайте запис

Супутник Swarm, який перебуває на орбіті вже майже десятиліття, допоміг ученим та музикантам зібрати дані про магнітне поле Землі й перетворити їх на звук. Цей "планетарний саундтрек" вони опублікували в мережі.

Розплавлене залізо, що обертається у зовнішньому ядрі планети, генерує електричні струми, які, своєю чергою, створюють величезне електромагнітне поле, що огортає Землю. Ця бульбашка виконує захисну роль, відштовхуючи космічне випромінювання та заряджені частинки, що надходять від Сонця. Більшість людей може побачити магнітне поле Землі в дії тільки в полярному сяйні або в русі стрілки компаса.

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Як звучить Земля

Команда використовувала дані з супутників ЕКА Swarm, а також з інших джерел, і використовувала ці магнітні сигнали для звукового представлення поля. Проєкт, безумовно, був корисною вправою в об'єднанні мистецтва та науки,

– прокоментував Клаус Нільсен, музикант, який брав участь у проєкті.

Звукова доріжка показує магнітне поле та сонячну бурю, що вибухнула в листопаді 2011 року. Автори планують представити "трек" для публіки офлайн — у Данії з 24 по 30 жовтня проводитимуть по кілька сеансів на день.

Слухайте аудіозапис від Європейського космічного агентства: відео

Вчені пояснюють, що отримали доступ до дуже цікавої звукової системи, що складається з більш ніж 30 динаміків, вкопаних у землю на площі Сольб'єрґ у Копенгагені. Її налаштували так, щоб кожен динамік представляв окреме місце на Землі та демонстрував, як наше магнітне поле коливалося за останні 100 000 років.