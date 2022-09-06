Атмосферна, захоплююча мелодія: NASA перетворило фото туманності Кіля на музику

З’явився новий захоплюючий спосіб досліджувати деякі з перших кольорових фото, отриманих з космічного телескопа Джеймса Вебба. Фахівці NASA перетворили дані зображення на звук та завантажили композицію на Sauncloud.

Як повідомляє 24 канал, було використано частину із зображенням так званих Космічних скель у туманності Кіля. Робота складається з двох частин – космічний телескоп Джеймс Вебб забезпечує неймовірні зображення глибокого космосу, а потім команда вчених та музикантів разом із людьми з вадами зору співпрацюють, щоб перетворити фотографії у надзвичайні звукові ландшафти.

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Музика проникає в наші емоційні центри. Наша мета – зробити зображення та дані Вебба зрозумілими за допомогою звуку, допомагаючи слухачам створювати власні уявні образи,

– розповів Метт Руссо, музикант і професор фізики в Університеті Торонто.

Аудіо зображення

Згідно з NASA, озвучення було задумано як спосіб гарантувати, що візуальні чудеса астрономії доступні для всіх. Телескоп Джеймс Вебб швидко став однією з найкрутіших речей, які зробило людство, а зображення, які він створює продовжують захоплювати уяву. Перетворивши фото на аудіозапис, у NASA вважають, що більше людей, зможуть оцінити їх.

Подібно до того, як письмові описи є унікальним перекладом візуальних зображень, озвучення також перекладає візуальні зображення шляхом кодування інформації, як-от колір, яскравість, розташування зірок, або сигнатури водопоглинання, як звуки,

– сказав Квін Харт, науковець з Наукового інституту космічного телескопа в Балтіморі, штат Меріленд

Наразі NASA створило аудіо для кількох різних зображень з телескопа Джеймс Вебб, у тому числі Космічних скель у туманності Кіля, туманності Південне кільце та околиць екзопланети WASP-96 b. Послухати їх можна на Soundcloud.