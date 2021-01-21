Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував низку нових проєкті та сервісів у рамках платформи Дія. Українці зможуть скористатися новими цифровими послугами вже у 2021 році.

Михайло Федоров зазначив, що команди проєктів проводять щотижневі наради на яких вирішуються питання щодо реалізації та впровадження тих чи інших послуг, повідомляє 24 канал. Водночас команди працюють над нормативними змінами, функціоналу та впровадженням проєктів.

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Які послуги з'являться в Дія у 2021 році

Дія ID

Сучасний цифровий підпис, який покликаний полегшити громадянам отримання послуг в інтернет. Послуга дозволить прямо у смартфоні отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП). З його допомогою можна швидко підписати документи зі смартфона, а також отримати адміністративні та фінансові послуги.

Зміна місця реєстрації онлайн

Цю послугу Мінцифри анонсувало ще наприкінці 2020 року. Тоді Уряд ухвалив постанову, яка впроваджує експериментальний проєкт з реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання в електронному форматі.

Будівельні послуги онлайн

Тепер на порталі Дія можна буде отримати послуги для початку виконання будівельних робіт та введення в експлуатацію об’єктів класу СС2 та СС3. Крім того, з’явиться автоматична реєстрація бізнесу – автоматична реєстрація послуг для ФОП онлайн. Для реалізації цьог опроєкту вже готуються відповідні зміни до законодавства про реєстрацію ФОП без участі реєстратора.

Електронний медичний висновок

Також у 2021 році Мінцифри планує реалізувати роботу електронного медичного висновку. Він прийде на заміну паперовій довідці та зберігатиметься у системі eHealth.

Робота над порталом та інші послуги

Зовсім скоро на порталі з’являться нові онлайн-послуги. Буде оптимізовано та переведено в Дію послуги кабінету платника податків. Для запуску усіх цих сервісів Мінцифра розробила методологію та синхронізувалася з командами, щоб покращити кожен проєкт.