Пошукова система DuckDuckGo більше не показує у видачі піратські сайти

Пошукова система Google, як відомо, видаляє зі своєї видачі посилання на піратські ресурси. DuckDuckGo, яка завжди позиціювалася як конфіденційна, незалежна та неупереджена, досі цьому протистояла.

Пошукова система, розроблена Габріелем Вайнбергом у 2008 році, дозволяла за запитом назви знайти посилання на нелегальні фільми, серіали, ігри, музику та інший контент, тоді як Google найімовірніше запропонує користувачеві легальні варіанти – магазини, стримінгові сервіси, офіційні сайти.

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Удар по піратству

Як повідомляє джерело, DuckDuckGo перестала показувати результати пошуку для великих нелегальних сайтів, серед яких:

The Pirate Bay,

1337x,

Fmovies,

NYAA.se,

Lookmovie.io.

Вони відсутні не лише в загальній видачі – навіть обмежений їх доменними іменами пошук не дає результатів.

Що цікаво, джерело опублікувало скриншоти, на яких видно спробу здійснити пошук на The Pirate Bay. У випадку видання не вийшло взагалі нічого. Ми провели аналогічний експеримент. В Україні сайт видав лише посилання на головну сторінку, однак контент на самому сайті так само не шукає.



Результат пошуку в DuckDuckGo / Скриншот 24 каналу

Відсутність результатів не прив’язана до країни, ручне переміщення параметрів регіону результати видачі не змінило. Очевидно, DuckDuckgo просто видалив усі URL-адреси thepiratebay.org зі свого індексу.

Що стосується менш популярних піратських ресурсів, а особливо російських, то всі вони на місці й продовжують потрапляти у видачу.

Своєю популярністю DuckDuckGo багато в чому зобов'язаний саме репутації пошукової системи, що піклується про конфіденційність своїх користувачів і вільної від будь-якої цензури. Чи вплине це якось на кількість піратських переглядів? Навряд, адже користувач може легко провести пошук не в DuckDuckGo, а на самому сайті.

Адміністрація поки не дала ніяких коментарів щодо нового режиму роботи.