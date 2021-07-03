Колишні співробітники Google запустили свій платний пошуковик без реклами і стеження

Компанію Google постійно критикують за надмірний збір інформації про користувачів її сервісів, яку вона використовує для кращого налаштування реклами. Її колишні працівники вирішили створити альтернативу пошуковій системі Google. Вона буде платною і не стежитиме за користувачами.

Нова пошукова система Neeva обіцяє користувачам нікому не передавати їх дані, а також не показувати рекламу. Працює вона поки що лише у США.

Цікаво Натхненні природою: як створювався дизайн навушників Huawei FreeBuds 4i

Про Neeva

Три місяці сервіс можна використовувати безплатно, в тестовому режимі.

Після закінчення пробного періоду користувачам запропонують щомісячну підписку за 4,95 долара.

Neeva блокує сторонні трекери.

За замовчуванням Neeva зберігає пошукові запити протягом 90 днів, але користувач в будь-який момент може видалити історію і заборонити її збереження.

Сервіс можна інтегрувати з поштовими сервісами, календарями та платформами хмарного зберігання даних.

Інтерфейс пошукової системи / Фото Neeva

Як мінімум 20 відсотків доходів Neeva обіцяє віддавати партнерам, які створюють контент, якщо їхні матеріали використовуються для прямих відповідей на запити в Neeva.

Neeva вибрала для свого просування два слогани: "Тут немає реклами" і "Ви не продукт". Внизу сторінки з результатами пошуку є посилання на Apple, Bing і Yelp. За словами компанії, пошуковик ще будуть доопрацьовувати, а в липні заплановано кілька великих запусків.