Нова пошукова система Neeva обіцяє користувачам нікому не передавати їх дані, а також не показувати рекламу. Працює вона поки що лише у США.

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Про Neeva

Три місяці сервіс можна використовувати безплатно, в тестовому режимі.

Після закінчення пробного періоду користувачам запропонують щомісячну підписку за 4,95 долара.

Neeva блокує сторонні трекери.

За замовчуванням Neeva зберігає пошукові запити протягом 90 днів, але користувач в будь-який момент може видалити історію і заборонити її збереження.

Сервіс можна інтегрувати з поштовими сервісами, календарями та платформами хмарного зберігання даних.

Інтерфейс пошукової системи / Фото Neeva

Як мінімум 20 відсотків доходів Neeva обіцяє віддавати партнерам, які створюють контент, якщо їхні матеріали використовуються для прямих відповідей на запити в Neeva.

Neeva вибрала для свого просування два слогани: "Тут немає реклами" і "Ви не продукт". Внизу сторінки з результатами пошуку є посилання на Apple, Bing і Yelp. За словами компанії, пошуковик ще будуть доопрацьовувати, а в липні заплановано кілька великих запусків.