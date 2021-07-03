Нова пошукова система Neeva обіцяє користувачам нікому не передавати їх дані, а також не показувати рекламу. Працює вона поки що лише у США.
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Про Neeva
- Три місяці сервіс можна використовувати безплатно, в тестовому режимі.
- Після закінчення пробного періоду користувачам запропонують щомісячну підписку за 4,95 долара.
- Neeva блокує сторонні трекери.
- За замовчуванням Neeva зберігає пошукові запити протягом 90 днів, але користувач в будь-який момент може видалити історію і заборонити її збереження.
Сервіс можна інтегрувати з поштовими сервісами, календарями та платформами хмарного зберігання даних.
Інтерфейс пошукової системи / Фото Neeva
Як мінімум 20 відсотків доходів Neeva обіцяє віддавати партнерам, які створюють контент, якщо їхні матеріали використовуються для прямих відповідей на запити в Neeva.
Neeva вибрала для свого просування два слогани: "Тут немає реклами" і "Ви не продукт". Внизу сторінки з результатами пошуку є посилання на Apple, Bing і Yelp. За словами компанії, пошуковик ще будуть доопрацьовувати, а в липні заплановано кілька великих запусків.