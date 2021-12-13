Така практика приносить гарні результати: так, наприклад, були виявлені відкриті тисячі нових перемінних зірок та навіть карликова галактика. А ще раніше, в рамках проєкту Backyard Worlds: Planet 9, був виявлений коричневий карлик. Тепер цей же проєкт, який націлений на пошуки дев'ятої планети та коричневих карликів на фотографіях телескопа WISE, приніс черговий результат – ймовірне відкриття нової екзопланети астрономом-любителем.

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Екзопланета у системі BD+60 1417AB / Фото Physe

Детальніше про відкриття

В рамках проєкту Backyard Worlds: Planet 9 був виявлений об'єкт, який, ймовірно, є екзопланетою, як сформувалася приблизно 50 – 150 мільйонів років тому. Відкриття зробив астроном-любитель Йорг Шюмман, який є активним учасником проєкту.

Планета досить велика та має масу близько 10 – 20 мас Юпітера й може виявитися навіть коричневим карликом – перехідною ланкою між планетами та зірками. Від материнської зорі об'єкт віддалений на дуже вилку відстань, яка приблизно у 1 660 разів перевищує віддаленість Землі від Сонця та складає понад 248 мільярдів 630 мільйонів кілометрів.

Оскільки маса об'єкта точно не визначена та, за припущеннями вчених, складає 10 – 20 мас Юпітера, то й не можна точно встановити, чи це планета. Річ у тому, що об'єкти, масивніші за Юпітер у 13 разів класифікують як коричневі карлики. Тому й не відомо, чи об'єкт у системі BD+60 1417AB є екзопланетою, чи – коричневим карликом. Подальші спостереження за допомогою потужніших телескопів допоможуть зрозуміти це.

Зверніть увагу! Астрономи любителі активно займаються популяризацією теми в Україні. А наймолодшому астроному у світі взагалі 8 років.