Щоб відшукати невеликі, за космічними мірками, землеподібні планети у зонах, придатних для життя, потрібні дуже чутливі телескопи. Чудовим кандидатом для першочергових досліджень є найближча до Сонця зоряна система – Альфа Кентавра (Альфа Центавра). Саме на ній зосередиться місія TOLIMAN.

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Альфа Кентавра А та В, сфотографовані телескопом Hubble / Фото NASA

Вперед, на пошуки

Проксима Кентавра – це червоний карлик, один з компонентів системи Альфа Кентавра та найближча до нас зірка. Біля Проксими була виявлена екзопланета, яка розташована у зоні, придатній для життя. Та наявність його, життя, там сумнівна, адже червоні карлики характерні потужними спалахами, які могли стерилізувати планету. Щоправда, останні дослідження свідчать, що гіпотетичне життя все ж могло не постраждати на Проксимі Кентавра b.

Цікавіші для вивчення та пошуку потенційних планет, придатних для життя, дві інші зорі системи – Альфа Кентавра А та В. Обидві зірки схожі на Сонце. Тому саме на них буде концентруватися увага місії TOLIMAN, в межах якої на навколоземну орбіту буде запущений телескоп для пошуку екзопланет у цій системі.



Так виглядатиме телескоп для пошуку екзопланет місії TOLIMAN / Фото Phys

Науковці проєкту TOLIMAN впевнені, що саме в системі Альфа Кентавра людство зробить свої перші кроки у міжзоряній експансії, тому вивчення системи – це важливий крок в астрономії.

Телескоп, який буде досліджувати найближчу зоряну систему, не буде великим та не матиме потужної "габблівської" оптики. Це не дозволить йому напряму роздивитися гіпотетичні планети в системі Альфа Кентавра. Задум науковців інший – чутливі вимірювання розташування зірок.

Телескоп місії TOLIMAN вимірюватиме розташування зірок у системі, що й дасть можливість виявити планети. Це називається методом радіальних швидкостей. Якщо коротко, то планета та зірка відносно один одного обертаються навколо спільного центру мас – барицентру. Ззовні ми б спостерігали це так, немов зоря трішки колихається. Чутливі пристрої телескопа TOLIMAN не здатні будуть розгледіти екзопланету, але такі коливання вони зафіксують, що й дасть нам розуміння стосовно кількості планет навколо зорі, приблизної маси та інші дані.

Метод радіальних швидкостей: дивитись відео