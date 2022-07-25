Як повідомляє 24 канал, інформація про блокування пошуковика Google з'явилася в телеграм-каналі Дініса Пушиліна – ватажка терористичного квазідержавного утворення "Донецька народна республіка".

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Нелюдська пропаганда України і Заходу давно перейшла всі межі. Іде справжнє переслідування росіян, нав’язування брехні та дезінформації. В авангарді інформаційних технологій у цьому відношенні є пошукова система Google,

– гарячково несе колаборант.

Це далеко не перша "жорстка" позиція маріонеткових правителів встановлених росією на тимчасово окупованих територіях України проти технологічних компаній. Так, у травні на цій території заборонили громадянам доступ до Facebook та Instagram на тій підставі, що обидві платформи "дозволяли заклики до насильства проти російськомовних користувачів".

Варто зауважити, що це був дзеркальний крок після того, як на росії заборонили Facebook та Instagram з подібних причин – соціальні мережі дозволяли погрожувати вбивством Володимиру Путіну та російським військовим лідерам – ще в березні.

Попри заборону на різні платформи Twitter і Meta, найбільше, що росія зробила проти Google і її дочірньої компанії YouTube, це наклала деякі штрафи і довела російське крило компанії до банкрутства. Деякі експерти вважають, що YouTube занадто технологічно складний, щоб замінити його аналогом на російській території, і не має негайної заміни (про RuTube навіть згадувати не варто), на відміну від американських соціальних мереж, у яких є конкуренти та аналоги в росії, як-от ВК.

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Чи може росія технічно обмежити роботу Google на окупованих територіях

Так, така можливість є і раніше, як ми згадували вище, такі обмеження вживалися не лише щодо Facebook та Instagram, але й до месенджера Viber. Хоча у випадку з останнім зробити це не так легко і компанія запросто обходить цю заборону.

Інша справа, що така заборона означає новий і більш агресивний крок у цифрових обмеженнях на тимчасово окупованих територіях, запроваджених росією. Цілком реально, що москва забезпечує цифрову інфраструктуру для реалізації таких обмежень, як це відбувається зі зброєю.