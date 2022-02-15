Деталі про новий дизайн опублікували самі розробники на сервісі Google Help. Перше, на що падає погляд – використання Material You, мотиви котрого сьогодні можна бачити не лише у фірмових додатках компанії, а й у операційній системі Android 12, пише 24 канал.

Цікаво Зеленський прокоментував петицію про відкриття українських офісів Google та Facebook

Що нового

Незабаром всі користувачі платформи зможуть оцінити модифікований інтерфейс, який раніше був доступний тільки корпоративним користувачам Google Workspace.

Основне меню сервісу тепер представлено чотирма вкладками: Пошта, Чат, Простори та Google Meet.

Для кожної, крім останньої, можна вибрати "плаваючий" режим.

Він передбачає появу додаткового вікна з інформацією після наведення курсора на одну з вкладок.



Новий дизайн Gmail / Фото Google ​

Дизайнери також переробили зовнішній вигляд анімації повідомлень, і передбачили можливість їх перегляду у маленькому вікні знизу.

Для активації нововведення у верхньому правому куті вікна Gmail слід буде вибрати пункт "Більше опцій" – "Налаштування сповіщень", а потім у вікні вибрати "Дозволити сповіщення чату" – "Відкрити бульбашки для нових повідомлень" і натиснути "Готово".

Загальні мотиви нового дизайну можна побачити на анімації: відео

Оновлення наразі доступне обмеженому числу користувачів. Спробувати активувати новий дизайн можна з меню швидких налаштувань у верхньому правому куті. Для цього перевірте наявність пункту "Спробувати нове оформлення Gmail" — "Перезапустити".