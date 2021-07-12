Науковці створили тканину, яка може ефективно охолоджувати тіло

Кількість смертей від спеки щорічно зростає. Зростає й кількість людей, які від спеки потерпають. Це призводить до зниження ефективності їхньої роботи, проблеми зі здоров'ям та значну втрату комфорту у жаркі місяці. Науковці вдало справилися з цією проблемою, створивши тканину, яка може охолоджувати тіло людини.

Матеріал для нагрівання людського тіла або збереження температури створити легко. А от матеріал, який буде ефективно його охолоджувати – ні. Вчені з Університету науки та технологій Хуачжун й Чжецзянського університету розробили унікальну тканину, яка здатна відводити тепло безпосередньо від тіла людини. Це забезпечує зниження температури на 5 градусів за Цельсієм.

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Демонстрація новітньої технології тепловідведення / Фото Science

Детальніше про інноваційну розробку вчених

На зображенні видно, як тканина охолоджує тіло людини. З правої сторони на волонтера вдягнена розроблена тканина для тепловідведення. Зліва – звичайна бавовняна сорочка. На інфрачервоній фотографії видно різницю температур.

Нова тканина має товщину 550 мікрометрів та складається із суміші полімолочної кислоти із синтетичними волокнами. Також на поверхню нанесені наночастинки діоксиду титану, який широко застосовується при виробництві фарб та барвників. Речовина захищає від перегріву завдяки здатності відбивати ультрафіолетове та довгохвильове інфрачервоне випромінювання.

Склад тканини на молекулярному рівні поглинає тепло, яке виділяє тіло людини в ближньому інфрачервоному діапазоні та випромінює його у навколишній простір уже в середньому інфрачервоному діапазоні. Головною проблемою було забрати тепло від тіла людини саме у ближньому інфрачервоному діапазоні, яке саме по собі погано розсіюється в навколишньому середовищі.

Для перевірки характеристик тканини її щільно прикладали до тіла піддослідного. Тепер науковці планують перевірити, як розробка буде охолоджувати, якщо буде вільно сидіти на тілі.