Поряд із Землею пролетів астероїд, про існування якого ніхто не здогадувався: чому це погано

NASA пильно стежить за небом та космосом, щоб Земля була готова до будь-яких загроз. Проте навіть це не рятує від несподіванок. 25 жовтня повз нашу планету пролетів астероїд, існування якого стало для вчених сюрпризом. Чому так сталося і чи може подібне трапитися знову?

Як пише джерело, космічне тіло, якому дали назву 2021 UA1, залишалося невидимим до моменту зближення. На щастя, астероїд пролетів повз, навіть не зачепивши атмосферу.

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Чому вчені не знали про нього

Річ у тім, що камінь прилетів з боку Сонця. Саме це зробило його невидимим для спостережень. І це вельми схвилювало вчених, адже показує, що в будь-який момент подібна ситуація може повторитися, але зі значно більшим об'єктом. Сонце здатне заважати не лише зв'язку, як це нещодавно сталося з марсоходом Perseverance, а й спостереженням за навколишнім космічним простором.

Він посів третє місце за відстанню зближення з Землею за весь час ведення спостережень.

Астероїд пролетів на відстані 3000 кілометрів від планети над територією Антарктиди.

Небесне тіло має діаметр близько 2 метрів.

Пройшло воно значно вище орбіти МКС, проте знаходилося нижче орбіти супутників зв'язку.

Якби увійшло в атмосферу планети, то згоріло б.

Тим часом наукова спільнота Землі продовжує шукати способи протистояння іншим гіпотетичним космічним гостям, які можуть упасти на планету, не згорівши в атмосфері. Наприклад, нещодавно фізики запропонували новий спосіб захисту – рій невеликих апаратів, які зможуть розколювати астероїди прямо в польоті. Працювати технологія повинна за принципом мін: пристрої з вибуховим зарядом розташовуються на шляху польоту об'єкта і вибухають, коли той з ними стикаються. Повністю знищити ворога вони не здатні, але їхня ціль – розколоти його на дрібні частини, які потім згорять при падінні в атмосфері.