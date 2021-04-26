Білборд присвятили Дню Землі, який відзначався 22 квітня. Згідно із задумом, текст на зображенні приписується самій планеті Земля.

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Що хотіли сказати активісти

На думку активістів, ресурси, які Ілон Маск хоче використовувати на освоєння Марса, краще витратити на те, щоб навести порядок на Землі.

Що не відстій? Земля. Але те, як ми до неї ставимося, — ось це відстій. А ви мрієте про Марс. Пекельну діру. Безплідну, занедбану пустку, на яку вам так хочеться потрапити. Ну, чудово, ми дісталися до Марса. Але тепер згадаймо про Землю,

– написали Activista у своєму Твіттері.

В Instagram творці продовжили свою думку: "Марс – відстій. Погода там – відстій. Відстань до нього – відстій. Атмосфера – відстій. Марс був відстоєм мільярд років і буде відстоєм ще мільярд років. Знаєш, що не відстій? Я, Земля."

Думку активістів поділяє і Білл Гейтс. Раніше він теж закликав вирішувати земні проблеми, а не думати про освоєння інших планет. Він упевнений, що за допомогою ракет всіх проблем вирішити не можна.

Глава SpaceX неодноразово розповідав про плани з освоєння Марса і вже навіть має відповідний графік. Ілон Маск розраховує, що людина ступить на поверхню Червоної планети протягом найближчих шести років, причому є шанс, що це трапиться вже у 2024 році.