Поруч з Данією побудують гігантський штучний острів: він захищатиме столицю

Уряд Данії схвалив план створення штучного острова недалеко від Копенгагена. Він призначений для життя 35 тисяч людей.

На проєкт збираються витратити 20 мільйонів данських крон, або 2,6 мільйона євро. Передбачається, що це буде гігантський штучний острів під назвою Лінеттхольм. Роботи почнуться вже цього року, а завершаться, за планом, у 2070 році.

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Для чого Данії острів

Острів зможе вмістити 35 тисяч жителів. Призначений він для захисту столиці від підвищення рівня моря.

Об'єкт з'явиться на північ від острова Рефшейл – колишньої промислової зони.

Площа острова складе одну квадратну милю – 2,6 квадратних кілометра.

Він буде розрахований на 35 тисяч жителів.

Острів з'єднають з материком кільцевою дорогою, тунелями і лінією метро.

Він не лише покликаний вирішити проблему нестачі житла в столиці, але й допомогти впоратися з заторами, перенаправляючи автомобілі навколо центру міста, а не через нього.



Так буде виглядати штучний острів у Данії / Фото Уряд Данії

Плани Лінеттхольма включають систему гребель по периметру. Вони повинні захистити Копенгаген від підвищення рівня моря в майбутньому.

Лінеттхольм забезпечить ефективний захист Копенгагена від штормових нагонів з півночі і забезпечить безпеку жителів міста, яким доведеться зіткнутися з екстремальними погодними умовами,

– заявив міністр транспорту Данії Бенні Енгельбрехт.

Проєкт сподобався не всім

Після того, як будівництво острова затвердили, біля будівлі парламенту в Копенгагені пройшла масова акція. Протестувальники виступали проти будівництва острова.

Екоактивісти передали справу до Європейського суду. Вони вважають, що проєкт зашкодить екології столиці: зокрема, збільшить потік транспорту. За оцінками, для доставки сировини на місце реалізації потрібно до 350 поїздок вантажівок на день.

Крім того, екологів занепокоїло переміщення наносів (твердих частинок, що переносяться потоком води або повітря) в море і їх можливий вплив на місцеву екосистему і якість води.