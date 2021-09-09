Портал "Дія" завтра перестане працювати: на який період

9 вересня 2021 , 22:08
Читать новость на русском

Джерело:

"Дія"

Протягом доби 10 вересня послуги на порталі "Дія" будуть недоступними. Усе запрацює лише з 11 вересня.

Вночі "Дія" почне оновлювати адресні довідники. Власне, тому українці не зможуть скористатись послугами.

Читайте також У Дії дозволили змінювати приписку до військомату: послуга запрацювала в 7 містах

Для чого потрібні оновлення

Оновити інформацію необхідно, щоб безпомилково відображалася належність населених пунктів до громад. У "Дії" запевнили, що працюють в турборежимі, аби послуги відновились якнайшвидше.

Останні нововведення в "Дії"

Текст публікації Дії:

​​Послуги на порталі оновлюються та будуть недоступні 

Сьогодні вночі Дія оновлюватиме адресні довідники, тому ви не зможете скористатися послугами на порталі. Усе запрацює вже 11 вересня.

Для чого ми це робимо? Щоб безпомилково відображалася належність населених пунктів до громад

Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше!

Автор: Ольга Музика