У вересні в Дії дозволили змінити приписку до військкомату. Наразі це можна зробити в тестовому режимі у 7 містах України.

Наприкінці серпня в усіх центрах з надання адміністративних послуг Києва можна пройти процедуру верифікації за допомогою електронного паспорту. Треба відсканувати QR-код у застосунку Дія.

Важливо, що в Україні вже прирівняли електронні паспорти до паперових. Президент підписав закон у квітні.

До слова, голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький показав схему продажу підроблених негативних ПЛР-тестів на СОVІD-19 та сертифікатів про вакцинацію. Раніше зазначали, що підробка COVID-сертифікатів загрожує позбавленням волі.

Текст публікації Дії:

​​Послуги на порталі оновлюються та будуть недоступні

Сьогодні вночі Дія оновлюватиме адресні довідники, тому ви не зможете скористатися послугами на порталі. Усе запрацює вже 11 вересня.

Для чого ми це робимо? Щоб безпомилково відображалася належність населених пунктів до громад

Ми працюємо в турборежимі, щоб послуги відновилися якнайшвидше!