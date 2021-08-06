Гендиректор Porsche заявив, що компанія комплектує свої автомобілі "підробленими чипами"

Дефіцит комплектуючих сколихнув увесь світ і зачепив велику кількість виробників електроніки. Чи не найбільше постраждала автомобільна галузь. Кожен по-своєму бореться з ситуацією на ринку. Компанія Porsche обрала дещо сумнівний підхід.

Підроблені чипи – це тимчасове рішення. Компанія була змушена піти на цей крок, щоб уникнути проблем з постачанням автомобілів на ринок.

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Що відомо

Генеральний директор компанії Олівер Блюм дав інтерв'ю німецькій газеті Stuttgarter Zeitung, під час якого й розповів про це. За його словами, такі "чипи-плацебо" використовують лише в деяких окремих системах і ніколи у критично важливих частинах автомобіля.

Коли ринок оговтається від дефіциту і зможе задовольнити попит повністю, клієнти зможуть замінити підроблені чіпи нормальними у сервісних центрах.

Олівер Блюм не став вдаватися в подробиці. Але пояснив, що таке рішення компанія вважає кращим варіантом, ніж зупинку поставок узагалі.

Відомо також, що з цієї причини у Porsche тимчасово не працюватимуть деякі функції.