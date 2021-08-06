Підроблені чипи – це тимчасове рішення. Компанія була змушена піти на цей крок, щоб уникнути проблем з постачанням автомобілів на ринок.

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Що відомо

Генеральний директор компанії Олівер Блюм дав інтерв'ю німецькій газеті Stuttgarter Zeitung, під час якого й розповів про це. За його словами, такі "чипи-плацебо" використовують лише в деяких окремих системах і ніколи у критично важливих частинах автомобіля.

Коли ринок оговтається від дефіциту і зможе задовольнити попит повністю, клієнти зможуть замінити підроблені чіпи нормальними у сервісних центрах.

Олівер Блюм не став вдаватися в подробиці. Але пояснив, що таке рішення компанія вважає кращим варіантом, ніж зупинку поставок узагалі.

Відомо також, що з цієї причини у Porsche тимчасово не працюватимуть деякі функції.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, яким чином із дефіцитом бореться компанія Tesla. За словами Ілона Маска, програмісти компанії адаптують програмне забезпечення для всіх чипів, які доступні на ринку. Код електромобілів Tesla періодично переписується, коли компанії доводиться міняти постачальника. У результаті після заміни чипів на альтернативні, на адаптацію програмного забезпечення йде всього кілька тижнів.