Підроблені чипи – це тимчасове рішення. Компанія була змушена піти на цей крок, щоб уникнути проблем з постачанням автомобілів на ринок.
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Що відомо
Генеральний директор компанії Олівер Блюм дав інтерв'ю німецькій газеті Stuttgarter Zeitung, під час якого й розповів про це. За його словами, такі "чипи-плацебо" використовують лише в деяких окремих системах і ніколи у критично важливих частинах автомобіля.
Коли ринок оговтається від дефіциту і зможе задовольнити попит повністю, клієнти зможуть замінити підроблені чіпи нормальними у сервісних центрах.
Олівер Блюм не став вдаватися в подробиці. Але пояснив, що таке рішення компанія вважає кращим варіантом, ніж зупинку поставок узагалі.
Відомо також, що з цієї причини у Porsche тимчасово не працюватимуть деякі функції.