Vidme працював з 2014 по 2017 роки. Він дозволяв вбудовувати розміщені у себе ролики на сторонні сайти – так само, як YouTube, Vimeo і багато інших відеохостингів.

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Що сталося

Власники 5 star Porn HD налаштували редирект, і тепер відвідувачі vid.me автоматично перенаправляються на порносайт. Вони також налаштували код відеороликів Vidme таким чином, щоб на сайтах, куди вони були вбудовані, відображалася головна сторінка 5 Star Porn HD.



Стаття часів до президентства Трампа, присвячена виступу Трампа на дебатах Республіканської партії, ілюстрована мініатюрами порнографічних відео / Скриншот Vice

Жертвами ситуації стали популярні англомовні ЗМІ:

Huffington Post,

The Washington Post,

New York Magazine,

Uproxx,

Gizmodo.

Більшість сайтів вже прибрали ролики з Vidme зі своїх сторінок.