Популярний порносервіс Pornhub планує боротися зі порушеннями на своїй платформі. Зокрема, сервіс збільшить команду модераторів, а також запровадить біометричну перевірку користувачів, що завантажують відео.

При цьому весь контент і надалі буде перевіряти команда модерації, а перевірку особи виконуватиме команда Yoti.

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Як відбуватиметься верифікація

Для підтвердження особи користувачеві потрібно буде надати актуальне фото і документ, що засвідчує особу.

"Yoti перевірить дійсність документа, що підтверджує особу, і порівнює цей документ з надісланою фотографією, використовуючи безпечну біометричну технологію", – сказано в заяві.

При цьому в сервісі наголошують, що зараз модератори будуть частіше перевіряти пошукові запити на наявність фраз, які порушують політику користування. А самі ж модератори пройдуть ретельнішу підготовку. Також компанія попіклується про психічне здоров'я своїх співробітників, забезпечивши їм підтримку та терапію.

Детальніше про скандал з Pornhub

Нещодавно видання New York Times опублікувало статтю, в якій журналісти звинуватили адміністрацію сайту недостатньо якісною перевіркою.

Також ЗМІ звернуло увагу, що на сайті є багато контенту з нелегальним порно, зокрема із неповнолітніми.

В результаті Pornhub змушений був оперативно впроваджувати нові правила в користування сайтом. Вони передбачають жорсткішу модерацію контенту, а також заборону на скачування відео з платформи. Більше того, тоді довелось видалити велику частину контенту.