Неправославно: PornHub зачепив релігійні почуття Роскомнадзора і попав під слідство

Роскомнадзор направив до Генпрокуратури, Слідчого комітету й МВС Росії листи з проханням провести експертизу як мінімум шести відеороликів на PornHub. Чим не догодив відомству контент сайту – розповідаємо далі.

Як пише джерело, мова йде про як мінімум шість відео. У двох із них начебто фігурують різноманітні атрибути православної церкви.

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Образливе порно

Ці два фільми потенційно підпадають під статтю 148 Кримінального кодексу – "Порушення права на свободу совісті й віросповідання". Тому відомство зажадало не лише перевірити їх та заблокувати, а й просить Слідчий комітет розглянути питання про притягнення до відповідальності авторів цих відео.

Тому відомство зажадало не лише перевірити їх та заблокувати, а й просить Слідчий комітет розглянути питання про притягнення до відповідальності авторів цих відео. Ще три ролики привернули увагу Роскомнадзора, оскільки в них нібито демонструються наркотики та способи їх вживання . Посиланнями на них відомство поділилося з Головним управлінням з контролю за обігом наркотиків МВС Росії. Потенційно ці відео підпадають під статтю 6.13 Кодексу про адміністративні правопорушення – "Пропаганда наркотиків".

. Посиланнями на них відомство поділилося з Головним управлінням з контролю за обігом наркотиків МВС Росії. Потенційно ці відео підпадають під статтю 6.13 Кодексу про адміністративні правопорушення – "Пропаганда наркотиків". Нарешті, Роскомнадзор звернувся до Генпрокуратури з проханням перевірити один відеоролик, зміст якого може підпадати під статтю "Образа представників влади". Як саме такий контент міг непоправно зашкодити моральному стану чи репутації когось із російської влади – незрозуміло.

Яким може бути рішення

Якщо експерти усіх залучених до справи організацій після достатньої кількості переглядів визначать, що ролики дійсно ображають почуття вірян і влади, а також пропагують наркотики, відомство внесе посилання на матеріали до Єдиного реєстру забороненої інформації та вимагатиме видалити ці відеоролики.

Якщо PornHub протягом доби не виконає запит, сторінки з зазначеними відео зможуть заблокувати. У разі повторних порушень під заборону на території Росії потрапить уже весь сайт.