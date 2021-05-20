Колекція складається з 20 фільмів і охоплює період з кінця XIX століття по 1940-і роки. Як уточнили у компанії журналістам видання CNET, фільми демонструють, що у людей з 1900-х років з сексуальністю було все в порядку.

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Трохи про фільми

Повідомляється, що ранні картини досить стримані. Проте пізні роботи дозволяють собі демонструвати набагато більше відвертих сцен і включають те, що користувачі подібних сайтів звикли бачити й у наш час. Деяким роликам, які розфарбували за допомогою алгоритмів, понад 100 років.

Фільми для дорослих з'явилися ще на етапі зародження кінематографа. З піонерів жанру можна виділити французів Ежена Піру й Альберта Кіршнера. Кіршнер зрежисував ранній зі збережених еротичних фільмів Le Coucher de la Mariée.



Le Coucher de la Mariée режисера Альберта Кіршнера / Скриншот з фільму

Подібний жанр був популярний і в Австрії початку XX століття. В той час Йоганн Шварцер створює власну кінокомпанію Сатурн-фільм, яка між 1906 і 1911 знімає 52 еротичних фільми.

Щоб відновити фільми, штучному інтелекту потрібно було вивчити кольорові зображення та відео. Для цього спеціалісти надали йому доступ до бібліотеки зі 100 тисяч роликів сайту PornHub.

Після того, як були розфарбовані чорно-білі фільми, команда сайту зменшила мерехтіння на кадрах і додала частоту 60 кадрів на секунду. Додали також аудіодоріжки з фортепіанною музикою, типовою для фільмів тих часів.

Ми думали, що важливо не тільки зберегти, але і модернізувати ці фільми,

— зазначили в Pornhub.