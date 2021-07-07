Виявити залишений злочинцем зразок землі та порівняти його з базою даних, щоб визначити місцеперебування злодюги – здається, що це логічно. Але не все так просто, адже для цього потрібно мати глобальну базу даних ґрунтів. Вчені дослідницької групи Geoscience Australia вирішили сформувати саме таку базу даних, яка б допомогла правоохоронним органам країни ефективніше боротися зі злочинністю.

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Мапа забору зразків ґрунту / Фото EurekAlert

Детальніше про дослідження

Проєкт почався у Північній Канберрі, площа якої складає 260 квадратних кілометрів. Дослідники розділили цю замелю на ділянки, розміром 1*1 кілометра. Після цього був здійснений забір зразків ґрунту з кожного квадрату.

Вчені дослідили зразки на наявність характеристик, які їх різнять. Після цього окремій групі вчених були передані 3 зразки ґрунту для аналізу. Вони мали визначити, де саме був взятий цей ґрунт.

Використовуючи такі методи, як рентгенівська флуоресценція, магнітна сприйнятливість, інфрачервона спектроскопія з перетворенням Фур'є та мас-спектроскопія, дослідники приступили до порівняння.

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Перші результати не принесли надточного результату – вченим не вдалося встановити місця забору цих зразків. Проте дослідники змогли виявити, що зразки точно не збігалися із 60% ділянок, де проводився забір. Отже, площа пошуку зменшилася з 260 квадратних кілометрів до 104 квадратних кілометрів.

Науковці продовжать розвивати технологію та робити її точнішою. В майбутньому планується отримати результати про мінеральний склад ґрунту від різноманітних компаній, які вже проводили такі аналізи: наприклад, гірничих чи сільськогосподарських компаній.