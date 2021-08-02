Бюджетний смартфон Xiaomi Redmi 9C отримає конфігурацію з розширеною пам'яттю

Коли Xiaomi вперше представила бюджетний смартфон Redmi 9C влітку минулого року, і для моделі були доступні тільки версії з 32 або 64 гігабайтами постійної пам'яті. Тепер виробник вирішив оновити серію, додавши варіант з 4 Гб ОЗУ і 128 Гбайтами ПЗП.

Відомо, що поки модель почнуть продавати у Малайзії – з 3 серпня вона надійде у торгові мережі за ціною в 120 доларів. Варто згадати, що мова йде про моделі з текстурованим корпусом з "бюджетного" пластика. При цьому смартфон має цілком прийнятні для свого цінового сегмента функції.

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Чим цікавий смартфон Xiaomi Redmi 9C

Модель оснащена 6,53-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+ і краплеподібним вирізом для селфі-камери на 5 мегапікселів. На тильній панелі є квадратний модуль з округленими кутами, що вміщає три камери:

13-мегапіксельну основну;

2-мегапіксельний макромодуль;

2-мегапіксельний допоміжний датчик глибини.



Смартфон Xiaomi Redmi 9C представили з розширеною пам'яттю / Фото Xiaomi

Пристрій базується на мобільній платформі MediaTek Helio G35 і має батарею на 5000 мА*г. "З коробки" смартфон працює під управлінням ОС Android 10 в оболонці MIUI 12. Про можливість поставок нової версії в Україну та інші країни буде відомо згодом.