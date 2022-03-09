Популярний сервіс для вебдизайнерів Figma приєднався до санкцій проти Росії: деталі
Джерело:Figma
Figma – один з найпопулярніших сервісів для розробки інтерфейсів та прототипування з можливістю організації спільної роботи. Компанія почала процес виходу з ринку окупанта.
Як і в деяких інших випадках, процес буде поступовим. Наразі компанія, клієнтами яких на сьогодні є понад мільйон спеціалістів по всьому світу, зупинила прийом нових платежів від російських користувачів, що означає відмову в оформленні нових підписок.
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Деталі
- Спочатку Figma заморозить корпоративні облікові записи російських клієнтів.
- При цьому сервіс не уточнює, чи поверне їм гроші.
- Особисті ж акаунти продовжать працювати ще деякий час – до моменту, поки не закінчиться оплачена підписка.
- Після цього колишнім клієнтам доведеться шукати альтернативу, адже, як уже зазначалося, оформити нову підписку не вдасться.
Найближчими конкурентами Figma є такі програми як Photoshop та Xd. Однак і тут Росії не пощастило: обидві належать компанії Adobe, яка нещодавно також оголосила про вихід з ринку держави-окупанта.
До речі. Співпрацю з Росією припинила й Readdle – українська продуктова IT-компанія, яка займається створенням додатків. Розробники вже вилучили всі свої програми з російських App Store та Google Play, а саме Spark, Documents, Scanner Pro, PDF Expert, Calendars.