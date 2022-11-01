Ілон Маск може воскресити сервіс Vine, щоб конкурувати з TikTok: пам'ятаєте такий?

Ілон Маск доручив інженерам Twitter визначити, скільки роботи потрібно виконати, щоб повернути до життя сервіс шестисекундних відео Vine. Компанія купила стартап у 2012 році, але згодом закрила. Тепер він може відродитися.

Варто зазначити, що Ілон Маск в одному з нещодавніх інтерв'ю похвалив TikTok, заявивши, що його алгоритми не є "нудними". На його думку, можна "так само відточити Twitter, щоб він був цікавим". Імовірно, саме через Vine новий власник соцмережі хоче підвищити залученість, набравши омріяний мільярд користувачів.

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Що відомо

Традиційно Маск цікавиться думкою своїх підписників у твітері, запитуючи їх, чи варто відновити сервіс Vine.

Як видно з результатів опитування, більшість підтримала ініціативу, однак це запитання швидше формальність, адже Маск, судячи з усього, вже й без того прийняв рішення. За словами одного з нинішніх працівників компанії, з яким поговорило видання The Verge, інженерів уже попросили вивчити код Vine, щоб з'ясувати, скільки роботи знадобиться для його відродження. Ба більше, за даними видання Axios, перезавантаження може бути готове вже до кінця року.

Як пише джерело, це дуже агресивні терміни, враховуючи, що коду Vine уже понад десять років. Однак Маска це, схоже не хвилює і призначати для нього такі стислі терміни – не в новинку. Днями він поставив ультиматум своїм розробникам: або вони впроваджують платну верифікацію до 7 листопада, або будуть звільнені.

Що таке Vine

Vine – це відеосервіс, який пропонував шестисекундні зациклені відео.

Twitter придбав стартап ще до його запуску, який відбувся у 2013 році.

Vine швидко здобув популярність. 9 квітня 2013 року Vine став найбільш завантажуваним безкоштовним застосунком для iOS в App Store.

Сервіс не був інтегрований в Twitter, але дозволяв додати звідти друзів, що також його використовували.

І хоча кількість користувачів у певний момент сягла 200 мільйонів, пізніше Vine не витримав конкуренції з Instagram, Snapchat і YouTube, втративши частину своєї аудиторії.

27 жовтня 2016 року було оголошено про закриття сервісу.

Конкретні терміни можливого запуску невідомі. Цілком можливо, що код Vine виявиться непридатним для використання сьогодні і компанії доведеться переписувати його з нуля або ж узагалі відмовитись від цих планів. Неясно також, чи хоче Маск залишити сервіс окремим додатком, чи інтегрувати його в Twitter, як це, наприклад, зробив Instagram зі своїми Reels.