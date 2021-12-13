Популярність торрентів падає: куди переходять користувачі нелегального контенту

Згідно з доповіддю Відомства з інтелектуальної власності ЄС популярність торрентів падає. Проте це не означає, що користувачі нелегального контенту масово оформлюють підписки на ресурси.

Згідно з доповіддю відомства, рівень піратства в Євросоюзі знижується. Жителі країн з високим рівнем доходу на душу населення відвідують піратські сайти рідше громадян з небагатих держав.

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Куди йдуть інтернет-пірати

Дослідники вивчали відвідуваність сайтів з піратськими копіями телепрограм, фільмів і музичних творів в країнах єврозони (включаючи Велику Британію) за 2017-2020 роки.

Значна частина цих даних надана британським агентством з дослідження неліцензійного контенту MUSO.

Зібрані дані зіставлялися з показниками економічного і соціального розвитку в європейських країнах, які надав Євростат.

Таким чином було виявлено, що обсяг трафіку на піратських сайтах постійно знижується. За період з 2017 по 2020 роки загальний рівень піратства скоротився вдвічі: доступ до нелегальної музики на 81 відсоток, до фільмів на 61 відсоток, до телевізійного контенту — на 41 відсоток.

На початку пандемії Covid-19 спостерігалося тимчасове зростання інтересу до неліцензійних копій телевізійних програм, фільмів і серіалів, але вже у квітні 2020 року зниження трафіку продовжилося по всіх категоріях контенту.

Рівень піратства залежить від економічного розвитку держав. На нього значною мірою впливає показник доходу на душу населення. Наприклад, рівень кінопіратства найвищий у Греції, Болгарії та Словаччині. Найменший – у Польщі та Німеччині. Рівень піратства також знижується в державах з найбільшою кількістю легальних сайтів для перегляду відео і прослуховування музики.

Користувачі перестали завантажувати торренти

Крім того, дослідники виявили, що піратські онлайн-кінотеатри отримують більше трафіку, ніж сайти з торрентами.

Відеострімінг становить до 80 відсотків піратського трафіку.

При цьому є винятки: в Естонії, Угорщині, Мальті, Португалії та Словенії торренти все ще популярніші піратського стрімінгу.

Частка завантажень файлів і торрентів у 2020 році дорівнює 7 відсоткам піратського трафіку. У 2017 році цей показник становив 12 відсотків.

Часи, коли торрент-трекери домінували, судячи з усього, пройшли.