Згідно з доповіддю відомства, рівень піратства в Євросоюзі знижується. Жителі країн з високим рівнем доходу на душу населення відвідують піратські сайти рідше громадян з небагатих держав.
Цікаво Samsung підтримає клієнтів із порушеннями слуху: яку ініціативу запускає компанія
Куди йдуть інтернет-пірати
- Дослідники вивчали відвідуваність сайтів з піратськими копіями телепрограм, фільмів і музичних творів в країнах єврозони (включаючи Велику Британію) за 2017-2020 роки.
- Значна частина цих даних надана британським агентством з дослідження неліцензійного контенту MUSO.
- Зібрані дані зіставлялися з показниками економічного і соціального розвитку в європейських країнах, які надав Євростат.
Таким чином було виявлено, що обсяг трафіку на піратських сайтах постійно знижується. За період з 2017 по 2020 роки загальний рівень піратства скоротився вдвічі: доступ до нелегальної музики на 81 відсоток, до фільмів на 61 відсоток, до телевізійного контенту — на 41 відсоток.
Рівень піратства залежить від економічного розвитку держав. На нього значною мірою впливає показник доходу на душу населення. Наприклад, рівень кінопіратства найвищий у Греції, Болгарії та Словаччині. Найменший – у Польщі та Німеччині. Рівень піратства також знижується в державах з найбільшою кількістю легальних сайтів для перегляду відео і прослуховування музики.
Користувачі перестали завантажувати торренти
Крім того, дослідники виявили, що піратські онлайн-кінотеатри отримують більше трафіку, ніж сайти з торрентами.
- Відеострімінг становить до 80 відсотків піратського трафіку.
- При цьому є винятки: в Естонії, Угорщині, Мальті, Португалії та Словенії торренти все ще популярніші піратського стрімінгу.
- Частка завантажень файлів і торрентів у 2020 році дорівнює 7 відсоткам піратського трафіку. У 2017 році цей показник становив 12 відсотків.
Часи, коли торрент-трекери домінували, судячи з усього, пройшли.